Membro do BCE vê balança pendendo para corte de juros em outubro e postura menos restritiva

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Finlândia, Olli Rehn disse nesta terça-feira que a balança está pendendo para um corte de taxas em outubro na zona do euro, mas que ainda é preciso analisar os dados antes de tomar qualquer decisão sobre juros. “A direção da política monetária é clara: os cortes nas taxas de juros começaram e nossa postura de política monetária está se tornando menos restritiva”, afirmou, sem especificar o ritmo e a intensidade dos próximos cortes.

Rehn também comentou que a política monetária europeia tem sido “relativamente bem-sucedida” em reduzir a inflação, ao analisar a perspectiva de crescimento econômico, emprego e inflação.

Ele mencionou ainda que relatório elaborado pelo ex-presidente do BCE Mario Draghi, sobre a economia da União Europeia, é um diagnóstico claro e “brutalmente honesto” das razões de baixo crescimento da economia europeia.