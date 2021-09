Membro de organizada do Fluminense é condenado a 51 anos de prisão por matar torcedor do Vasco Francisco Felipe do Nascimento Rocha, conhecido como He-Man, foi considerado culpado de homícidio duplamente qualificado em caso de 2015

Membro de uma torcida organizada do Fluminense, Francisco Felipe do Nascimento Rocha, mais conhecido como “He-Man”, foi condenado, nesta quarta-feira, a 51 anos de prisão por matar um torcedor do Vasco em 2015. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro comprovou que “He-Man” espancou até a morte Felipe Souza Moreira, de 24 anos, com um pedaço de pau.

O crime aconteceu na estação de trens de Mesquista horas antes de um confronto entre Fluminense e Vasco em 2015. Mais dois torcedores do Cruzmaltino também foram feridos durante a confusão.

O Tribunal do Júri condenou Rocha por homícidio duplamente qualificado e tentativa de homícidio qualificada.

-A dura condenação obtida deve servir de exemplo para banir a violência praticada por grupos de marginais que acaba afastando dos estádios os verdadeiros torcedores – ressaltou promotor de Justiça Sandro Fernandes Machado, responsável pela acusação n oTribunal do Júri.

De acordo com o MP-RJ, Francisco Felipe do Nascimento Rocha ainda foi caraterizado como uma pessoa “violenta, perversa, de maldade excessiva, desprovido de qualquer respeito pelo próximo ou piedade, avizinhando-se a um selvagem” pelo júri.

