Membro da equipe técnica do Milan contrai coronavírus

MILÃO, 13 OUT (ANSA) – O Milan anunciou nesta terça-feira (13) que o ex-zagueiro e funcionário do clube Daniele Bonera testou positivo para o novo coronavírus (Sars-CoV-2).

Bonera apresentou febre e realizou na segunda-feira (12) um teste para a doença, que confirmou a positividade do italiano.

Em nota, o time rossonero informou que o ex-defensor “está em casa e em boas condições”. O Milan também revelou que os testes realizados no restante do elenco tiveram resultados negativos.

Além de Bonera, os zagueiros Léo Duarte e Matteo Gabbia, do Milan, também estão se recuperando da Covid-19.

Bonera pendurou as chuteiras em 2019, após quatro temporadas no Villarreal, da Espanha. O ex-zagueiro, que já defendeu Brescia e Parma, jogou no Milan entre 2006 e 2015. (ANSA).

