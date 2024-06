Membro da campanha de Biden nega desistência após debate

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/06/2024 - 10:01 Para compartilhar:

NOVA YORK, 28 JUN (ANSA) – Um integrante da campanha do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, à reeleição garantiu nesta sexta-feira (28) que o democrata não desistirá da disputa contra o republicano Donald Trump após seu desempenho no primeiro debate da corrida pela Casa Branca.

“Claro que ele não vai desistir”, disse Seth Schuster, porta-voz da campanha de Biden, ao site The Hill.

A postura hesitante e às vezes confusa do presidente alimentou rumores sobre uma possível substituição pelo Partido Democrata.

“Estou muito preocupado”, disse um congressista da legenda ao jornal The Washington Post. “Os partidos existem para vencer, e o homem no palco contra Trump não pode vencer”, afirmou outro democrata ao New York Times.

Uma pesquisa da CNN apontou que 67% dos eleitores acreditam que o republicano venceu o debate, contra 33% de Biden, cuja candidatura já era questionada devido aos 81 anos do mandatário.

O presidente é apenas três anos mais velho que Trump, que, no entanto, mostrou um desempenho mais enérgico e confiante no debate. (ANSA).