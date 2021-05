‘Melzinho do amor’ entra na mira da Anvisa e da polícia

Moda entre jovens, o “melzinho do amor”, como ficou popularmente conhecido o estimulante sexual, pode não ser tão inofensivo quanto parece. Apesar de ser vendido como um produto 100% natural, o produto não possui autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). As informações são do EXTRA.

O produto ganhou popularidade após ser citado em letras de funk e por famosos como o ex-jogador de futebol Vampeta. Na internet há inúmeros os sites de venda para o “melzinho do amor”, além de páginas nas redes sociais criadas para sua comercialização.

Como ainda há dúvidas em relação aos componentes do produto, pela ausência de autorização da Anvisa, comercializá-lo no Brasil é crime. Na última sexta-feira (21), um homem foi preso pela 12ª DP (Copacabana) vendendo o “melzinho”. Segundo apuração do EXTRA, há cinco empresas que comercializam o produto e apenas uma delas é nacional.

