Meloni volta a negar acordo com SpaceX e favores a Musk

ROMA, 9 JAN (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, voltou a negar nesta quinta-feira (9) que seu governo esteja em fase avançada de negociação com a SpaceX para a utilização de seus serviços de comunicação via satélite e disse estar “bastante chocada com as falsas notícias” sobre o caso.

“Usar a coisa pública para favorecer amigos não é do meu feitio. Eu prezo sempre pelo interesse nacional”, afirmou a premiê, referindo-se ao dono da SpaceX, o bilionário americano Elon Musk, com quem mantém um bom relacionamento.

“Nunca falei com Musk pessoalmente sobre isso”, assegurou.

Meloni lembrou ainda que esta “não é a primeira vez” que se discute a possibilidade de confiar um “serviço delicado como as comunicações” a multinacionais estrangeiras.

“O mesmo problema aconteceu com os data centers. Mas quando é com a Microsoft ninguém diz nada. Então o problema são as ideias de Musk”, declarou a premiê.

Segundo ela, a SpaceX apresentou ao governo italiano a tecnologia de que dispõe, “que permite uma comunicação segura em nível nacional e planetário”, o que, de acordo com Meloni, é importante para a Itália garantir contatos “seguros com suas sedes diplomáticas e com o contingente militar no exterior”.

“Centenas de empresas se propõem às coisas mais díspares, depois é feita uma análise, e se o assunto for de interesse, é levantado nos órgãos competentes. Neste caso, passa por muitos setores, desde o Conselho Supremo de Defesa até o Parlamento.

Mas estamos na fase inicial, não entendo todas as acusações que foram feitas”, explicou a premiê. (ANSA).