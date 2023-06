Meloni visitará Macron para discutir relação bilateral e Ucrânia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/06/2023 - 16:01 Compartilhe

ROMA, 19 JUN (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, se reunirá com o presidente da França, Emmanuel Macron, nesta terça-feira (19) no Palácio do Eliseu, em Paris, para discutir as relações bilaterais e a implementação do Tratado do Quirinal, assinado em 2021.

Os líderes “vão abordar questões europeias e aproveitar esta reunião para preparar o Conselho Europeu que se realizará em Bruxelas na quinta-feira (29) e sexta-feira, 30 de junho”, informou o governo francês.

Além disso, os dois falarão sobre cúpula da Otan, que acontecerá entre os dias 11 e 12 de julho, na Lituânia. “Suas trocas serão uma oportunidade para reafirmar seu apoio comum à Ucrânia em questões militares, humanitárias, econômicas, diplomáticas e judiciais”, acrescenta o comunicado.

A visita de Meloni a Paris ocorre no contexto da promoção da candidatura da Itália para sediar a Exposição Universal (Expo) 2030 em Roma e será realizada após as relações bilaterais entre os países passarem por uma turbulência, principalmente em decorrência da crise migratória.

Esta é a primeira viagem de Meloni à França desde que assumiu o cargo de premiê da Itália. Os dois líderes já haviam se encontrado em Roma logo após a posse da italiana, depois em reuniões bilaterais à margem de eventos internacionais. (ANSA).

