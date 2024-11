Meloni visita Cristo Redentor junto com filha e delegação

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/11/2024 - 20:01 Para compartilhar:

RIO DE JANEIRO, 17 NOV (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, visitou na tarde deste domingo (17) o Cristo Redentor, ponto turístico mais famoso do Rio de Janeiro, ao lado de sua filha Ginevra e de sua delegação.

Ela chegou com sua filha à estação ferroviária que leva ao monumento pouco antes das 16h (horário de Brasília), escoltada por numerosos agentes da Polícia Federal brasileira, enquanto o local ainda estava aberto ao público.

A premiê italiana subiu ao terraço panorâmico, que oferece uma vista fantástica do Rio de Janeiro, acompanhada também por uma comitiva composta, entre outros, pelo embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, e pelo ministro da Economia de seu governo, Giancarlo Giorgetti, que estava vestido com uma camisa do Flamengo.

Meloni preferiu o trajeto de trem para subir ao ponto turístico à opção de carro, e um dos dois vagões foram reservados para ela, além de sua delegação e escolta. A visita durou cerca de uma hora e meia.

A expectativa é de que a líder italiana se reúna nesta segunda-feira (18) com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, próximo presidente do G7, e o premiê indiano, Narendra Modi.

Além disso, ela deve encontrar com o príncipe herdeiro dos Emirados Árabes Unidos, com quem discutirá os desenvolvimentos do Plano Mattei para África. Neste contexto, também está em sua agenda o encontro com o presidente do Banco Mundial, Aiay Banga.

(ANSA).