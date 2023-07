Meloni visita Congresso dos EUA e reforça relação bilateral

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/07/2023 - 15:01 Compartilhe

ROMA, 27 JUL (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, se reuniu nesta quinta-feira (27) com senadores do Congresso norte-americano e reforçou a necessidade da relação entre Roma e Washington.

O encontro teve duração de cerca de 45 minutos e foi em um “ambiente muito positivo”, de acordo com fontes italianas.

Na ocasião, Meloni reforçou que a relação entre Itália e Estados Unidos “é mais necessária do que nunca”. “Estou muito feliz por estar aqui, no coração da democracia americana. É mais um sinal da incrível ligação que existe entre a Itália e os Estados Unidos, uma ligação que continuou a se aprofundar depois da crise ucraniana”, declarou ela.

Além disso, a premiê italiana ilustrou ao presidente da Comissão de Relações Exteriores dos EUA, senador Bob Menendez, o trabalho diplomático que a Itália está realizando para a África, deixando-o “impressionado”.

A situação no norte da África, de onde partem os barcos com migrantes que chegam aos milhares na costa da Itália, é um dos assuntos de interesse estratégico comum e também deve ser discutido na visita de Meloni a Casa Branca.

Na segunda etapa de sua programação, Meloni foi recebida pelo presidente da Câmara dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, que disse ter ficado “muito feliz em reencontrar” a italiana, após seu encontro em Roma.

“Concluímos que ela é uma das líderes que mais nos impressionou, democratas e republicanos. Uma líder que avança”, afirmou o republicano, acrescentando que, com esta premiê e sua visão, a relação entre os EUA e a Itália só pode se fortalecer”.

Por sua vez, Meloni explicou que “mais do que nunca devemos poder contar uns com os outros” porque “nossas relações são essenciais” e lembrou que “muitas coisas estão mudando ao nosso redor, mas há algo que alguns não esperavam e é o fato de que o Ocidente está unido e quer defender o mundo baseado em regras”.

“Sem um mundo baseado em leis internacionais, viveríamos em um planeta baseado no caos em quem for militarmente mais forte pode invadir seus vizinhos e este não é o mundo em que queremos viver”, concluiu Meloni, enfatizando que todos querem “vivem em um mundo que respeite a soberania e a liberdade”.

Além disso, ela disse ter falado da “necessidade de garantir a estabilidade e o desenvolvimento da região do Mediterrâneo e da África, além da situação na região do Indo-Pacífico e da iminente presidência italiana do G7”.

Nesta tarde, a premiê italiana ainda se reunirá com o presidente dos EUA, Joe Biden, na Casa Branca, para discutir sobre uma maior coordenação em relação à China, a presidência italiana no G7 em 2024, além da situação no norte da África. (ANSA).

