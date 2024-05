Meloni visita cidade palco de estupro e rebate governador

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/05/2024 - 13:01 Para compartilhar:

ROMA, 28 MAI (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, visitou nesta terça-feira (28) a cidade de Caivano, nos arredores de Nápoles, e aproveitou a oportunidade para responder um insulto feito pelo governador da Campânia, Vincenzo De Luca, do centro-esquerdista Partido Democrático (PD).

Em uma coletiva de imprensa, a chefe de governo falou sobre a segurança do local, que é dominado pela máfia Camorra. A política defendeu que as ações do Estado italiano e suas instituições “fizeram a diferença” na área.

Além de sua forte ligação com o crime organizado, Caivano virou notícia em toda a Itália no meio de 2023 pelo estupro coletivo contra duas meninas de 10 e 12 anos, violência que teve a participação de menores de idade. Tudo isso desencadeou um plano de regeneração urbana e mudanças na legislação penal juvenil.

“Embora o desafio em Caivano tenha sido uma das minhas principais apostas, acho que eu não estava preparada para a emoção e o impacto de ver a diferença em relação a alguns meses atrás. Não só o impacto visual, mas a mensagem que ele transmite”, celebrou Meloni.

A premiê acrescentou que o governo garantirá que o Estado vença a sua batalha contra o crime organizado ao combater diariamente a “degradação, negligência e resignação”.

“Claro que é uma tarefa desafiadora, mas é o que os italianos esperam de nós e é isso que faremos”, destacou.

Um dos momentos mais aguardados da visita de Meloni foi seu encontro com De Luca, que a chamou de “estúpida” durante uma manifestação de prefeitos do sul da Itália em Roma em fevereiro.

“Governador De Luca, aquela estúpida da Meloni. Como ela está?”, disse a premiê enquanto apertava a mão do político, que respondeu que ela está “bem de saúde”. (ANSA).