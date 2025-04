Meloni visita Basílica de São Pedro para se despedir de Papa

CIDADE DO VATICANO, 23 ABR (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, visitou na tarde desta quarta-feira (23) a Basílica de São Pedro, no Vaticano, para prestar uma homenagem ao papa Francisco, cujo corpo ficará exposto no local até a próxima sexta (25).

O velório público do líder da Igreja Católica, que faleceu no último dia 21 de abril, aos 88 anos de idade, em decorrência de um AVC seguido de uma parada cardiocirculatória, após uma batalha de dois meses contra uma pneumonia bilateral, teve início nesta manhã no principal templo do catolicismo.

Vestindo um terno preto, a premiê italiana entrou na igreja, permaneceu em pé e em silêncio por alguns minutos, ao lado do caixão do Papa. Pouco tempo depois, Meloni fez o sinal da cruz e saiu da Basílica.

Além dela, alguns ministros passaram pela Basílica para se despedir de Jorge Bergoglio, como o das Relações Exteriores e vice-premiê, Antonio Tajani; o do Interior, Matteo Piantedosi; e o do Meio Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin.

Outros políticos que também marcaram presença no velório do argentino foram a secretária do Partido Democrático (PD), Elly Schlein, e os parlamentares Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, líderes da Aliança Verdes e Esquerda (AVS), além do promotor-chefe de Roma, Francesco Lo Voi. (ANSA).