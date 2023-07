Meloni viaja a Pompeia para inaugurar trem direto de Roma

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/07/2023 - 9:50 Compartilhe

ROMA, 16 JUL (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, viajou neste domingo (16) para Pompeia para inaugurar o primeiro trem direto que liga Roma ao Parque Arqueológico da cidade devastada pela erupção do Vesúvio em 79 d.C.

Antes de embarcar, a premiê italiana foi saudada e aplaudida por algumas pessoas que estavam do lado de fora da estação.

Meloni foi acompanhada do ministro da Cultura, Gennaro Sangiuliano, do subsecretário Gianmarco Mazzi, do CEO da Trenitalia, Luigi Corradi, e do CEO da Ferrovie dello Stato, Luigi Ferraris.

Um grupo de estudantes universitários de arqueologia e patrimônio cultural também foi convidado a embarcar no Frecciarossa. Após a chegada na região, o diretor do Parque Arqueológico de Pompeia, Gabriel Zuchtriegel, guiou a delegação em uma visita às escavações.

Além disso, o grupo conheceu também a Casa das Bodas de Prata e os restos arqueológicos da casa de um membro da aristocracia de Pompeia.

O trem é uma das novas iniciativas culturais do governo Meloni para facilitar a chegada de turistas e visitantes a um dos sítios arqueológicos mais famosos do mundo.

A empresa ferroviária Trenitalia oferecerá viagens diretas entre Roma e Pompeia com trens Frecciarossa sempre no terceiro domingo do mês, com trajeto de 1h47 na ida e 2h15 na volta. Durante a viagem, um vídeo transmitido pelos monitores de bordo conta a história da cidade antiga e das escavações.

O Frecciarossa partirá de Roma Termini às 8h53 e chegará em Pompeia às 10h40, com uma parada na estação central de Nápoles. Ao chegar no destino, o viajante precisa pegar um ônibus até o sítio arqueológico, incluso no bilhete. Já a viagem de volta partirá de Pompeia às 18h40, com chegada em Roma Termini às 20h55.

“O turismo e a cultura são sem dúvida o nosso combustível mais produtivo, a questão é poder disponibilizá-los de forma simples e cômoda aos turistas que hoje legitimamente têm exigências cada vez maiores. A Itália não pode ficar para trás apoiando-se no grande patrimônio que possui”, declarou ela após a visita.

Meloni enfatizou ainda que espera “que esta iniciativa tenha tanto sucesso que seja concretizada em termos de viagens porque o nosso objetivo é ligar o enorme patrimônio que temos”.

Segundo a premiê italiana, no ano de 2019, Pompeia contabilizou 4 milhões de visitantes, mas a expectativa é de que em 2023 esse número seja superado. “Isso também significa oportunidades extraordinárias para a área”, concluiu.

No final da visita, Meloni viajará para a Tunísia, onde participará de uma missão juntamente com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias