Meloni sugere suspensão do Green Deal para o setor automotivo

ORTONA, 4 ABR (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, subiu a bordo do navio-escola Amerigo Vespucci, conhecido como o veleiro “mais belo do mundo”, nesta sexta-feira (4) em Ortona, no Abruzzo, região central do país. Durante seu segundo encontro com a tripulação da embarcação, que permanecerá no local até domingo (6), a premiê voltou a falar sobre o tarifaço imposto pelo governo americano de Donald Trump.

Segundo ela, uma alternativa para driblar a tarifa adicional de 20% sobre todas as importações da União Europeia seria suspender o Green Deal , o “Acordo Verde Europeu”, para o setor automotivo.

“Neste momento, podemos fazer algumas coisas a nível europeu que são importantes. Talvez tenhamos que pensar em suspender as regras do Green Deal para o setor automotivo, que foi atingido pelas tarifas”, falou.

A premiê ainda citou “uma regra chamada cláusula de salvaguarda geral que prevê uma derrogação ao Pacto de Estabilidade [e Crescimento]”, sobre a qual as lideranças europeias também pudessem “pensar a respeito”.

Seguindo a linha de raciocínio, Meloni citou “a questão energética, que é fundamental”, sugerindo “acelerar a reforma” neste mercado.

“No que diz respeito à energia, talvez precisemos ser um pouco mais decididos e corajosos. Enquanto isso, vamos pensar no que nós também podemos fazer ao explorar uma dificuldade para transformá-la em uma forma de dar passos importantes em uma fase que exige isso”, conclui a primeira-ministra, que esteve a bordo do navio-escola pela primeira vez em janeiro, quando o Vespucci atracou no porto de Jedá, na Arábia Saudita.

Depois de Ortona, o veleiro “mais belo do mundo” seguirá ate Durazzo, na Albânia. Vespucci retornou às águas do Mediterrâneo após sair em viagem pelo mundo em 1º de julho de 2023. Ele deve encerrar sua missão no próximo 10 de junho em Gênova, na Ligúria, Itália. (ANSA).