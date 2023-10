Meloni se reúne com Zelensky e discute próxima ajuda militar

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/10/2023 - 10:01 Compartilhe

ROMA, 5 OUT (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, se reuniu nesta quinta-feira (5) com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na Espanha, para reafirmar seu apoio contínuo ao país durante a guerra russa e discutir o próximo pacote de ajuda militar.

Em nota, o Palazzo Chigi informou que o “encontro cordial” ocorreu à margem da Cúpula da Comunidade Política Europeia em Granada.

“Meloni confirmou o apoio contínuo e convicto de 360 graus do governo italiano às autoridades ucranianas para a defesa das infraestruturas críticas e para as necessidades de Kiev, tendo em vista o inverno, durante o tempo que for necessário e com o objetivo de alcançar uma paz justa, duradoura e abrangente”, acrescenta o texto.

Segundo o governo italiano, Zelensky aproveitou para agradecer Meloni e sua administração “pelo apoio que sempre deram às instituições e populações ucranianas”.

Além disso, “os dois líderes também discutiram como garantir o apoio à iniciativa dos grãos em favor dos países africanos que enfrentam uma crise alimentar crescente”.

Em uma publicação no X (antigo Twitter), Zelensky revelou que, durante sua reunião com Meloni, ambos também reafirmaram “a forte parceria ítalo-ucraniana” e falaram sobre a contraofensiva das tropas de Kiev perante à invasão russa.

“Agradeci a Itália pelo seu apoio constante e de princípios na proteção da nossa liberdade, do nosso povo, das nossas famílias.

Informei a primeira-ministra do progresso da nossa contraofensiva e das nossas necessidades prioritárias de defesa”, escreveu ele.

Além disso, colocaram em pauta o próximo pacote de ajuda militar da Itália, incluindo formas de fortalecer a defesa aérea da Ucrânia. (ANSA).

