Meloni se reúne com presidente argentino na cúpula UE-Celac

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/07/2023 - 10:01 Compartilhe

BRUXELAS, 18 JUL (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e o presidente da Argentina, Alberto Fernández, se reuniram pela primeira vez nesta terça-feira (18), em Bruxelas.

Os dois líderes participam da reunião de cúpula entre a União Europeia e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), realizada entre ontem (17) e hoje.

Em nota, os dois países classificaram o encontro bilateral como “longo e cordial”.

Meloni e Fernández teriam tratado de temas como as relações entre Roma e Buenos Aires, as novas oportunidades econômicas no setor de matérias-primas e energia, o papel da comunidade italiana na Argentina e as relações com a UE. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias