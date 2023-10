Meloni se reúne com Abbas e reforça apoio a ANP

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/10/2023 - 13:01 Para compartilhar:

ROMA, 21 OUT (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, expressou apoio à Autoridade Nacional Palestina (ANP) como “legítima representante” de seu povo, em detrimento do grupo fundamentalista Hamas, que comanda a Faixa de Gaza.

A premiê se reuniu com o presidente da ANP, Mahmoud Abbas, à margem da cúpula de paz no Cairo, capital do Egito, em meio ao agravamento do conflito no Oriente Médio.

“Meloni teve um longo e cordial encontro bilateral com o presidente Mahmoud Abbas”, diz uma nota do governo italiano. “Ao longo da conversa, foi confirmado o apoio da Itália à legítima autoridade representativa do povo palestino, o qual, certamente, não se identifica com o Hamas”.

Além disso, a premiê reiterou que defende a solução dos dois Estados no Oriente Médio. Após participar da cúpula no Egito, Meloni irá a Israel para se reunir com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o presidente Isaac Herzog. (ANSA).

