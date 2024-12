Meloni receberá Milei menos de 1 mês após reunião na Argentina

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/12/2024 - 9:01 Para compartilhar:

ROMA, 4 DEZ (ANSA) – A premiê da Itália, Giorgia Meloni, receberá o presidente da Argentina, Javier Milei, em Roma no próximo dia 14 de dezembro, menos de um mês depois da reunião entre os dois líderes na Casa Rosada, em Buenos Aires.

Meloni esteve na Argentina entre 19 e 21 de novembro, ocasião em que mostrou sintonia com o mandatário ultraliberal na “defesa da identidade do Ocidente, da liberdade e da soberania”.

Na ocasião, a premiê da Itália também ganhou de presente de Milei um boneco que retrata o presidente com uma motosserra, símbolo de sua promessa de cortar os gastos públicos.

Além de Milei, Meloni receberá outros líderes internacionais na segunda semana de dezembro, como os reis da Espanha, Felipe VI e Letizia, e o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, no dia 13, e o primeiro-ministro do Líbano, Najib Mikati, no dia 14. (ANSA).