Meloni recebe Zelensky após funeral de Papa e pede trégua

ROMA, 26 ABR (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, recebeu no Palácio Chigi, em Roma, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, neste sábado (26) após o funeral do papa Francisco. Durante a reunião que durou quase uma hora, os líderes reiteraram seu apoio aos esforços do chefe de Estado americano, Donald Trump, para “alcançar uma paz justa e duradoura, capaz de garantir um futuro de segurança, soberania e liberdade para a Ucrânia”, informou o governo italiano em nota.

A premiê de Roma também fez suas condolências ao mandatário de Kiev “pelas vítimas nos recentes ataques russos”, ocorrido na última quinta-feira (24) na capital ucraniana e em outras sete regiões do país.

De acordo com o comunicado do Palácio Chigi, Meloni destacou “a urgência de um cessar-fogo imediato e incondicional, além da necessidade de um empenho concreto por parte de Moscou para iniciar um processo de paz”, cumprimentando Zelensky por sua “completa disposição para uma trégua imediata”.

“Agora se espera que a Rússia também demonstre vontade própria em chegar à paz”, finalizou a nota.

Além de Meloni, o presidente ucraniano também se reuniu com outros líderes à margem do funeral do Papa, como com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que confirmou o fato em suas redes sociais.

“Caro Volodymyr Zelensky, a Europa sempre apoiará a Ucrânia em sua busca pela paz. Você pode contar com nosso apoio na mesa de negociações para alcançar uma paz justa e duradoura”, escreveu Von der Leyen em uma publicação que traz um breve vídeo sobre o encontro.

Antes da missa exequial do finado pontífice, que serviu como uma espécie de palco informal para tentativas de avançar nas negociações pela paz na Ucrânia, Zelensky teve uma conversa de cerca de 15 minutos com o presidente dos EUA.

Sentados em simples cadeiras frente a frente e sem a presença de assessores, o diálogo entre eles na Basílica de São Pedro entrará para a história como um dos momentos mais marcantes do funeral de Francisco.

“Foi um bom encontro, tivemos tempo de discutir muito a dois.

Esperamos que tudo o que foi dito produza resultados: proteger a vida de nosso povo e um cessar-fogo completo e incondicional”, disse Zelensky, acrescentando que a reunião tem potencial de se tornar “histórica”. A Casa Branca, por sua vez, afirmou que o diálogo foi “muito produtivo”.

O ucraniano esteve ainda com o premiê do Reino Unido, Keir Starmer, e com o presidente da França, Emmanuel Macron, que lideram os esforços na Europa para oferecer garantias de segurança a Kiev.

Coincidência ou não, após a conversa com Zelensky, Trump publicou nas redes sociais que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, “não tem motivos para disparar mísseis contra áreas civis e cidades”. “Isso me faz pensar que ele não quer acabar com a guerra, está apenas me enrolando, e deve ser tratado de forma diferente, por meio de sanções bancárias ou secundárias”, acrescentou o americano. (ANSA).