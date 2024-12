Meloni recebe premiê do Líbano e garante apoio a cessar-fogo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/12/2024 - 21:01 Para compartilhar:

ROMA, 14 DEZ (ANSA) – A premiê da Itália, Giorgia Meloni, recebeu neste sábado (14), em Roma, o primeiro-ministro do Líbano, Najib Mikati, para discutir a situação no Oriente Médio, na esteira do cessar-fogo entre Israel e o grupo xiita Hezbollah e da crise na Síria.

Segundo comunicado do governo italiano, Meloni “confirmou o empenho” para “apoiar a manutenção” da trégua, recordando o papel exercido pelo país europeu na Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil) e de apoio às Forças Armadas da nação árabe.

Os dois também discutiram a crise na Síria, com a queda do ditador Bashar al-Assad e a chegada ao poder de rebeldes liderados pelo jihadista Abu Mohammad al-Jolani. “Meloni sublinhou a necessidade de preservar a unidade e a integridade territorial da Síria e a importância de garantir a proteção das minorias”, afirma o Palácio Chigi.

Após a reunião, Meloni levou Mikati para o congresso organizado anualmente pela ala jovem do partido da premiê, o Irmãos da Itália (FdI), em Roma.

“Cara Giorgia, você está fazendo um grande trabalho e está construindo relações verdadeiramente boas e próximas com meu país”, declarou o libanês ao público. (ANSA).