Meloni recebe ligação de Biden para discutir crise na Rússia

ROMA, 26 JUN (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, conversou por telefone nesta segunda-feira (26) com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para discutir a crise na Rússia após os mercenários do Grupo Wagner iniciarem e abortarem um motim no país.

Em nota, o governo italiano informou que os dois líderes abordaram o apoio à Ucrânia e os últimos acontecimentos no território liderado por Vladimir Putin.

“Uma grande atenção foi dada ao quadro da crise na Rússia e seu impacto ligando à presença do Grupo Wagner na África”, acrescentou o texto.

Mais cedo, Biden já havia dito que convocaria seus “aliados-chave” para discutir a situação russa e “ter certeza de não dar a Putin nenhuma desculpa para responsabilizar o Ocidente e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan)” pela rebelião.

Além disso, o democrata reforçou que a crise é parte da disputa interna do sistema russo e negou que os países ocidentais estejam envolvidos.

Na ligação, Biden também pediu a Meloni para falar do cenário sobre o compromisso da Itália no Mediterrâneo, na colaboração com a União Europeia para a estabilidade na África.

Por fim, reafirmaram os laços profundos entre as duas nações, a unidade da Otan e a solidez da aliança transatlântica, temas que serão discutidos na próxima cúpula em Vilnius. (ANSA).

