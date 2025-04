Meloni presenteia Charles III com pote de Nutella personalizado

ROMA, 11 ABR (ANSA) – A premiê da Itália, Giorgia Meloni, presenteou o rei Charles III com um pote de Nutella personalizado durante a passagem do monarca britânico por Roma, na última quarta-feira (9).

A embalagem contava com o nome “Carlo” (Charles em italiano) estampado em cor dourada. Outro pote, este com a grafia “Camilla”, foi dado à rainha consorte.

“Um presente útil para degustar no sofá em dias de chuva”, escreveu Meloni em um bilhete para o casal real, que teve uma agenda intensa na Itália nos últimos três dias, com etapas em Roma e Ravenna. O encontro com a premiê ocorreu na Villa Doria Pamphilj, residência histórica usada em recepções pelo governo italiano.

Essa foi a primeira visita de Estado de Charles III à Itália desde que se tornou rei, e a missão também coincidiu com o aniversário de 20 anos de casamento do monarca com Camilla.

(ANSA).