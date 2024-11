Meloni pede postura ‘pragmática’ sobre clima na COP29

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/11/2024 - 8:01 Para compartilhar:

ROMA, 13 NOV (ANSA) – A premiê da Itália, Giorgia Meloni, discursou nesta quarta-feira (13) na COP29, em Baku, no Azerbaijão, e aproveitou para defender uma abordagem “pragmática” e um novo impulso à energia nuclear para combater a crise climática no planeta.

Em seu pronunciamento, a primeira-ministra disse que é necessário um “mix energético equilibrado para favorecer o processo de transição”, utilizando “todas as tecnologias disponíveis”.

“Para proteger o meio ambiente, não precisamos de uma abordagem excessivamente ideológica e não pragmática. Do contrário, estaremos distantes do caminho do sucesso”, salientou Meloni.

Segundo a premiê, não há no momento uma “alternativa aos combustíveis fósseis”, e a Itália está na “vanguarda” das pesquisas sobre a fusão nuclear, que poderia gerar energia limpa e potencialmente ilimitada, mas ainda está longe de se tornar comercialmente viável.

“Pretendemos impulsionar essa tecnologia, que poderia mudar as regras do jogo, já que transformaria a energia de uma arma geopolítica em um recurso amplamente acessível”, destacou.

A primeira-ministra também cobrou “colaboração de todos, a começar pelos maiores emissores” de gases do efeito estufa, e a superação das “divergências entre países desenvolvidos e emergentes”.

“Trabalhamos por uma nova diplomacia energética que multiplique as oportunidades de cooperação entre o Norte e o Sul do mundo”, disse Meloni. (ANSA).