Meloni pede Natal de ‘orgulho e serenidade’ a italianos

ROMA, 24 DEZ (ANSA) – A premiê da Itália, Giorgia Meloni, divulgou uma mensagem de Natal nas redes sociais e pediu que a festa seja celebrada com “serenidade e orgulho”.

Recém-recuperada de uma gripe, a primeira-ministra afirmou que está “fazendo sua parte para ajudar” o país “nesta situação difícil”, com os efeitos das guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, mas ressaltou a importância do “entusiasmo de cada um de nós”.

“Quero desejar feliz Natal a cada italiano. Que seja um Natal de serenidade, um Natal de orgulho”, declarou Meloni.

A premiê ainda dedicou uma mensagem aos italianos que atuam para “garantir serviços essenciais também nos dias de festa”, como policiais, trabalhadores da saúde e militares empenhados em missões de paz no exterior. “A eles, obrigado”, concluiu.

