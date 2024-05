Meloni pede mais cooperação entre economias do G7

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/05/2024 - 17:01 Para compartilhar:

ROMA, 17 MAI (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, analisou nesta sexta-feira (17) durante uma reunião em Roma que as economias do G7 precisam de mais cooperação.

A capital italiana sediou a cúpula chamada “Business 7” ou “B7”, que tem em vista a reunião do G7 do próximo mês na região da Puglia.

“A autonomia estratégica não pode necessariamente ignorar o trabalho em termos de redução de riscos, relocalização e reforço amigável das cadeias de valor que devemos levar adiante juntos.

Esta é uma prioridade da presidência italiana, que necessita de uma maior cooperação entre as economias do G7 e os seus sistemas produtivos e industriais, bem como de uma maior abertura para com as nações que compartilham a mesma visão”, disse a chefe de governo.

Meloni acrescentou em seu discurso que a crise no Oriente Médio e o impacto das novas tecnologias, entre elas a Inteligência Artificial, colocaram os países em um “quadro muito complexo”.

“Tudo isso colocou novamente no centro duas coisas: a questão geopolítica e as alianças, que são fundamentais tanto do ponto de vista político como econômico”, alertou a premiê.

A presidente do Businness 7, Emma Marcegaglia, declarou que os desafios e as oportunidades enfrentadas nos dias de hoje são “imensos”. Ela ainda declarou que a democracia precisa ser defendida.

“Existem desafios e riscos, além de ameaças e perigos. No entanto, também há enormes oportunidades e grandes vantagens a serem aproveitadas. Não existe um ‘plano B’ senão trabalhar em conjunto para enfrentá-los e tirar o melhor proveito deles”, disse. (ANSA).