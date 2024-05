++ Meloni pede esclarecimentos sobre acidente com 5 mortos ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/05/2024 - 14:01 Para compartilhar:

ROMA, 6 MAI (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, classificou como “chocante” a notícia dos cinco trabalhadores mortos no trágico acidente ocorrido em Casteldaccia, na região de Palermo, nesta segunda-feira (6), e pediu esclarecimentos.

“Minhas profundas condolências aos familiares das vítimas, juntamente com o sentimento de proximidade para com o trabalhador que atualmente se encontra na reanimação do hospital Policlínico de Palermo. Que esta tragédia seja esclarecida”, escreveu ela. (ANSA).