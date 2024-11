Meloni participará de evento sobre IA à margem do G20

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/11/2024 - 20:01 Para compartilhar:

RIO DE JANEIRO, 18 NOV (ANSA) – A premiê da Itália, Giorgia Meloni, participará nesta terça-feira (18) de um evento sobre inteligência artificial à margem da cúpula do G20 no Rio de Janeiro.

A iniciativa é organizada por Brasil, África do Sul, Índia, ONU e Banco Mundial e discutirá a infraestrutura pública digital de IA e dados para governança, com previsão de início às 9h45 (horário de Brasília).

Na sequência, entre 10h e 12h15, Meloni participará da terceira sessão de trabalho da cúpula do G20, com foco em desenvolvimento sustentável e transição energética. O discurso da premiê está previsto para 10h35, em inglês.

Por volta de 11h30, Meloni terá uma reunião trilateral com Japão e Reino Unido. Às 12h15, está prevista a apresentação dos relatórios da Cúpula Social do G20 sobre inclusão e luta contra a pobreza, reforma da governança global e transição energética e desenvolvimento sustentável.

Entre 12h30 e 13h, a agenda prevê a sessão conclusiva e a cerimônia de passagem de bastão da presidência do G20 do Brasil para a África do Sul. Após um almoço informal, a delegação italiana partirá para a Argentina para a visita de Meloni ao presidente Javier Milei. (ANSA).