Meloni participa do encerramento da presidência japonesa do G7

Ansai Ansa 06/12/2023 - 16:01

BRUXELAS, 6 DEZ (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, participou nesta quarta-feira (6) da videoconferência de encerramento da presidência japonesa do G7.

Segundo um comunicado do governo da Itália, a premiê apresentou as prioridades para a próxima presidência italiana.

Entre as novidades, pela primeira vez, os ministros do G7 se reunirão para abordar os temas da inclusão e da deficiência.

Isso acontecerá na Itália ao longo de três dias, em 14, 15 e 16 de outubro de 2024. A região escolhida para o importante encontro foi a Umbria, enquanto a cidade ainda está em fase de definição.

“Agradeço ao presidente Fumio Kishida pelo grande sucesso da presidência do G7. O Japão forneceu orientações estratégicas para preservar a unidade do G7 em duas importantes questões geopolíticas: a agressão russa à Ucrânia e o conflito no Oriente Médio”, disse a presidente do Poder Executivo da União Europeia, Ursula von der Leyen.

“Sua presidência reafirmou a liderança do G7 na luta contra as mudanças climáticas e definiu a direção para uma abordagem global da inteligência artificial generativa, por meio do processo de Hiroshima. Estou ansiosa para dar continuidade a esse trabalho importante com Giorgia Meloni sob a presidência italiana do G7”, concluiu a comandante da Comissão Europeia.

