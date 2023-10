Meloni nega preocupação com alta dos juros da dívida italiana

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/10/2023 - 15:01 Compartilhe

GRANADA, 6 OUT (ANSA) – A premiê da Itália, Giorgia Meloni, descartou nesta sexta-feira (6) preocupações com a alta dos juros dos títulos públicos do país, que é dono da segunda maior dívida na zona do euro.

O spread do BTP italiano em relação ao Bund alemão, indicador usado como referência para medir a confiança do mercado, chegou nesta sexta a 202 pontos, dois a mais que na quinta-feira (5), enquanto os juros da dívida pública da Itália subiram 0,02 ponto percentual em um dia e atingiram 4,9% ao ano.

Além disso, os dois indicadores apresentam tendência de alta há várias semanas, o que levantou alguma preocupação entre investidores.

“Não estou preocupada, a economia italiana é sólida, e acho que o governo está gastando os recursos de modo sério e que isso é compreendido também no exterior”, disse Meloni em Granada, à margem de uma reunião de líderes da União Europeia.

O governo italiano prevê encerrar o ano com déficit de 5,3% do PIB nas contas públicas, quase um ponto percentual a mais que a projeção anterior, enquanto a economia nacional apresentou resultado abaixo do esperado no segundo trimestre, com retração de 0,4%.

Paralelamente, a gestão Meloni se prepara para apresentar sua proposta de Lei Orçamentária para 2024, e a própria premiê já alertou que será um “desafio” definir as prioridades “com recursos limitados”. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias