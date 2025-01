Meloni minimiza ameaças de Trump contra Groenlândia e Panamá

ROMA, 9 JAN (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, minimizou nesta quinta-feira (9) as ameaças do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de anexar a Groenlândia, um território autônomo da Dinamarca, país-membro da União Europeia, e o Canal do Panamá.

Segundo a premiê, trata-se apenas de um posicionamento enérgico frente a outras nações de peso na geopolítica mundial.

“No que diz respeito à Groelândia e ao [Canal do] Panamá, excluo a possibilidade de que os EUA tentem anexar tais territórios à força nos próximos anos”, declarou a premiê italiana durante uma coletiva de imprensa.

“Acredito que essas declarações são mais uma mensagem para alguns outros grandes players globais do que reivindicações hostis contra esses países”, acrescentou Meloni, lembrando que o mundo “já viu Trump na presidência”.

A postura contrasta com o posicionamento de outros países europeus, como Alemanha, Espanha e França, que criticaram as declarações agressivas de Trump, sobretudo em relação à Groenlândia.

Questionada se irá à posse do republicano no próximo dia 20 de janeiro, Meloni respondeu que “gostaria”, mas que está vendo a “compatibilidade” com sua agenda. “Caso consiga, irei com prazer”, disse. (ANSA).