Meloni manda ministros se levantarem para aplaudir imigrante

ROMA, 26 JUN (ANSA) – A premiê da Itália, Giorgia Meloni, chamou a atenção de seus ministros e mandou que eles se levantassem durante uma homenagem na Câmara dos Deputados ao imigrante indiano Satnam Singh, morto após ter tido seu braço decepado por uma máquina agrícola.

Em seu pronunciamento no plenário nesta quarta-feira (26), a chefe de governo mencionou a “morte horrível e desumana de Satnam Singh”, palavras que foram recebidas por aplausos em pé por parte dos deputados.

No entanto, os ministros continuaram sentados e, após cerca de 15 segundos, Meloni disse: “Rapazes, levantam-se vocês também”.

O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, ficou de pé imediatamente, enquanto o também vice-premiê e ministro da Infraestrutura e dos Transportes, Matteo Salvini, ainda hesitou alguns segundos antes de se levantar.

Tajani também contou a Meloni que havia pedido a emissão de vistos para a família de Singh. “Bravo”, respondeu a premiê, que depois prosseguiu o discurso.

“Uma morte horrível e desumana pelo modo atroz como ocorreu, porém ainda mais pela postura nojenta de seu empregador.

Precisamos dizer: essa é a pior face da Itália”, declarou.

Singh vivia no país com a esposa havia três anos e trabalhava sem registro em uma empresa agrícola na província de Latina. No início da semana passada, teve o braço decepado por uma máquina de enrolar plástico ligada a um trator, que também fraturou suas pernas.

Em vez de chamar socorro, os patrões do imigrante o largaram diante de casa, com o membro mutilado dentro de uma caixa de frutas, e fugiram. Singh chegou a ser levado depois de helicóptero para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu em 19 de junho.

O patrão do imigrante, Antonello Lovato, de 37 anos, é investigado por homicídio culposo, omissão de socorro e violação das normas de segurança no trabalho. (ANSA).