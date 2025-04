Meloni liga para mãe de italiano preso na Venezuela há meses

ROMA, 8 ABR (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, telefonou para Armanda Colusso, mãe de Alberto Trentini, italiano detido na Venezuela desde 15 de novembro sem acusação formal.

Durante a conversa, ocorrida nos últimos dias, mas só revelada nesta terça-feira (8), a premiê garantiu que “o governo está trabalhando para trazê-lo para casa”, diz nota do Palazzo Chigi.

Também através de comunicado emitido pela advogada Alessandra Ballerini, a família Trentini confirmou o telefonema e o empenho da Itália em solucionar o caso.

“Confiamos que o trabalho de nossas instituições se materializará em breve na libertação de Alberto que, desde o dia de sua captura, não conseguiu sequer se comunicar com sua própria família, nem receber visitas consulares”, informa a nota.

“Essa espera desgasta Alberto e aqueles que o amam”, diz ainda o texto em nome da família do detido.

Trentini, de 45 anos e natural de Veneza, chegou ao território venezuelano em 17 de outubro de 2024 para uma missão com a ONG Humanity and Inclusion, a fim de levar ajuda humanitária a pessoas portadoras de deficiência. No entanto, em 15 de novembro, quando se deslocava de Caracas a Guasdualito, foi detido em um posto de controle juntamente com o motorista da ONG, sem acusação formal. (ANSA).