Meloni homenageia italianos sepultados em cemitério de Arlington

WASHINGTON, 28 JUL (ANSA) – No segundo dia de sua visita aos Estados Unidos, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, homenageou nesta sexta-feira (28) os italianos sepultados no cemitério Nacional de Arlington, na Virgínia.

A líder italiana participou de uma cerimônia no cemitério norte-americano, onde estão enterrados 400 mil militares, veteranos de guerra e seus familiares.

Meloni depositou uma coroa de flores no túmulo do soldado desconhecido para homenagear os soldados americanos não identificados das 1ª e 2ª Guerra Mundial e da Guerra da Coreia e também visitou a sepultura do tenente Luigi Bartolucci Dundas, que serviu na Marinha italiana e recebeu uma medalha de bronze por seu valor militar.

Nesta tarde, a premiê participará de uma recepção em sua homenagem na Villa Firenze, residência da embaixadora italiana em Washington, Mariangela Zappia.

Ontem, Meloni se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para discutir temas de destaque mundial, como a crise migratória, as alterações climáticas, a África e a guerra na Ucrânia, além de reforçar a relação bilateral entre os dois países.

“O encontro realizado em Washington, na Casa Branca, com o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, foi uma ocasião importante para reafirmar a profunda amizade que une Itália e EUA e discutir interesses estratégicos comuns”, escreveu a premiê italiana no Twitter.

Paralelamente à visita de Meloni, o governo americano anunciou Jack A. Markell como o novo embaixador de Washington na Itália e em San Marino, revelaram fontes locais. (ANSA).

