++ Meloni fará reunião sobre terremoto no sul da Itália ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/05/2024 - 10:01 Para compartilhar:

ROMA, 21 MAI (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, vai liderar nesta quarta-feira (21) uma cúpula interministerial no Palazzo Chigi sobre a situação nos Campi Flegrei após o “enxame sísmico” que afetou a região no sul do país.

O anúncio foi feito pelo ministro da Defesa Civil, Nello Musumeci, que destacou que estarão “em cima da mesa quaisquer outras intervenções do governo, depois das já promovidas e em implementação com o decreto-lei de outubro passado”.

“Estou em contato constante com a primeira-ministra Giorgia Meloni, que acompanha a situação desde ontem à noite”, acrescentou ele. (ANSA).