Meloni expressa condolências por explosão em refinaria

ROMA, 9 DEZ (ANSA) – A premiê da Itália, Giorgia Meloni, enviou condolências aos familiares das vítimas da explosão em uma refinaria da gigante de óleo e gás ENI em Calenzano, nos arredores de Florença.

A tragédia ocorreu durante o abastecimento de caminhões-tanque e deixou pelo menos dois mortos, nove feridos e três desaparecidos, segundo o balanço mais atualizado da província florentina.

Em nota, o governo italiano afirmou que a premiê acompanha “com apreensão” o desenrolar do incidente e é “constantemente informada” pelas autoridades competentes. “A premiê expressa as mais sentidas condolências pelas vítimas, solidariedade aos feridos e às famílias atingidas e agradecimento aos que trabalham nos socorros”, disse o Palácio Chigi.

As pessoas mortas estavam nos caminhões-tanque que eram reabastecidos, de acordo com o governador da Toscana, Eugenio Giani, que acrescentou que alguns feridos foram internados com traumatismos provocados por deslocamentos de ar em função da explosão. (ANSA).