Meloni expressa apoio a Netanyahu, mas pede ajuda humanitária

CAIRO, 22 OUT (ANSA) – A premiê da Itália, Giorgia Meloni, se encontrou neste sábado (21) com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e expressou solidariedade pelos ataques terroristas do grupo palestino Hamas em 7 de outubro, mas cobrou permissão para a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza.

Meloni foi a Tel Aviv após participar, no Cairo, da cúpula de paz convocada pelo Egito, que terminou sem resultados concretos e sem um documento final assinado por todos os participantes.

“Era muito importante vir aqui pessoalmente para trazer a solidariedade do governo e do povo italiano”, disse a premiê durante a reunião com Netanyahu.

Segundo ela, os ataques do Hamas “mostram a vontade de apagar os judeus dessa região e são um ato de antissemitismo”. “E precisamos combatê-lo [o antissemitismo] hoje, assim como ontem”, reforçou.

Se no Cairo Meloni havia alertado que um país não pode agir motivado por “vingança”, em Tel Aviv a premiê disse acreditar que Israel é capaz de enfrentar o terrorismo “da melhor maneira”. “Nós somos diferentes daqueles terroristas”, declarou.

Durante o encontro, a primeira-ministra também reiterou que apoia o direito de Israel de se defender “segundo as leis internacionais” e ressaltou “a importância de garantir o acesso humanitário a Gaza e uma perspectiva de paz para a região”.

Netanyahu, por sua vez, agradeceu Meloni pela visita e afirmou lutar uma “batalha entre as forças civilizadas e bárbaros monstros que assassinaram, mutilaram, violentaram, decapitaram e queimaram pessoas inocentes”. “Esse é um teste de civilização, e nós venceremos”, garantiu.

Antes de partir, a premiê também conversou por telefone com o presidente de Israel, Isaac Herzog. Durante o dia, ela já havia se reunido no Egito com o mandatário da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, a quem reiterou o apoio à solução dos dois Estados. (ANSA).

