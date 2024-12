Meloni exalta estabilidade de governo e homenageia Berlusconi

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/12/2024 - 17:01 Para compartilhar:

ROMA, 15 DEZ (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, exaltou neste domingo (15) a estabilidade do seu governo, que ela diz marcar uma “ruptura” com as administrações anteriores, ao discursar no festival “Atreju” organizado pela ala jovem do partido de direita Irmãos da Itália (FdI) em Roma.

“A estabilidade deste governo, decorrente da solidez da coalizão, é o maior elemento de descontinuidade e de força no quadro atual. A estabilidade garante a credibilidade internacional e a confiabilidade sem as quais não é possível produzir bem-estar”, disse Meloni, que está no poder há pouco mais de dois anos, tempo acima da média na era republicana no país.

Ela também dedicou uma homenagem ao finado ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi, fundador do partido conservador Força Itália (FI), integrante da base aliada. “Em dois anos criamos quase 1 milhão de postos de trabalho.

Berlusconi, que tinha isso como uma bandeira, ficaria orgulhoso de saber que o governo que ele ajudou a criar fez isso”, destacou.

Meloni ainda prometeu que o controverso acordo com a Albânia para manter migrantes e solicitantes de refúgio em centros construídos, financiados e geridos pela Itália no país balcânico será um sucesso, apesar dos reveses legais que atrasaram o plano.

“Os centros para migrantes na Albânia funcionarão, mesmo que eu tenha de passar todas as noites lá até o final do governo.

Porque quero lutar contra a máfia e peço a todo o Estado italiano e às pessoas decentes que me ajudem”, destacou a primeira-ministra, que se descreveu como uma “pessoa de bem”.

Juízes italianos rejeitaram a detenção dos dois primeiros grupos de migrantes egípcios e bengaleses levados para os centros albaneses, irritando o governo Meloni – inauguradas há vários meses, as estruturas continuam vazias.

O “Atreju” é organizado anualmente pelo FdI e é o principal evento da direita italiana. Neste ano também contou com a presença do presidente da Argentina, Javier Milei, que discursou no sábado (14). (ANSA).