Meloni envia solidariedade a vítimas de terremoto na Ásia

ROMA, 28 MAR (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, enviou sua solidariedade a Myanmar e à Tailândia, após os países asiáticos sofrerem um terremoto de magnitude 7.7 na escala Richter nesta sexta-feira (28), que deixou mais de 140 mortos.

“A minha solidariedade e a do governo italiano para com as populações afetadas, além do meu mais sincero sentimento de proximidade às famílias das vítimas e às pessoas envolvidas nesta tragédia”, escreveu a premiê em suas redes sociais.

O abalo sísmico teve epicentro 16 quilômetros a noroeste de Saigang, em Myanmar, a 10 quilômetros de profundidade, e foi registrado às 14h20 (horário local). Pouco depois, o tremor foi seguido de uma réplica de magnitude 6.4 na mesma região.

Até o momento, foram confirmados pelo menos 144 óbitos e 732 feridos em Myanmar, segundo balanço divulgado por Min Aung Hlaing, presidente do Conselho de Administração do Estado, junta militar que governa a nação desde o golpe de 2021, em um discurso na TV. Mas o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) diz que é possível que a cifra de fatalidades chegue à casa dos milhares.

O terremoto também foi sentido em Bangkok, capital da Tailândia, onde um prédio de 30 andares que estava em construção desabou, deixando pelo menos três mortos e mais de 80 trabalhadores desaparecidos. A premiê tailandesa, Paetongtarn Shinawatra, declarou estado de emergência na cidade. (ANSA).