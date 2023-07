Meloni embarca para os EUA para 1ª reunião com Joe Biden

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/07/2023 - 13:01 Compartilhe

ROMA, 26 JUL (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, embarca nesta quarta-feira (26) em viagem para os Estados Unidos, onde vai se reunir com o presidente americano, Joe Biden.

O encontro acontecerá na Casa Branca na quinta (27).

O encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos na Itália, Shawn Crowley, classificou a visita como “muito importante”.

“Até porque é a primeira ida oficial de Meloni a Washington.

Temos consciência do momento histórico que estamos vivendo, e a Itália tem um papel crucial nos temas que serão discutidos”, declarou à RaiNews24.

Segundo fontes diplomáticas, um dos principais temas do encontro devem ser as relações com a China.

“A Itália pretende manter uma relação equilibrada e de diálogo responsável com a China. Pequim se tornou um interlocutor imprescindível nas relações internacionais”, disseram.

Em análise sobre a visita, o jornal americano Washington Post considerou que Giorgia Meloni está entrando no “pequeno clube de líderes de direita que visitaram a Casa Branca” sob Joe Biden.

O texto lembra que o presidente americano nunca convidou o ex-presidente Jair Bolsonaro e excluiu o húngaro Viktor Orbán de reuniões sobre democracia.

“Meloni, a primeira mulher premiê [da Itália], é uma líder de direita de tipo raro, que ganhou a reputação de alguém com quem Washington e Bruxelas podem fazer negócios”, diz o texto.

“Em seus nove meses no poder, adotou uma abordagem que colocou-a na posição de mudar a política europeia. Seu amplo crédito pode ser creditado a uma única questão: Rússia”, conclui, em referência ao posicionamento firme da premiê italiana a favor da Ucrânia. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias