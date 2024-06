Meloni e Zelensky discutem próximo pacote de ajuda à Ucrânia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/06/2024 - 16:01 Para compartilhar:

BARI, 13 JUN (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, se reuniu nesta quinta-feira (13) com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, com quem discutiu sobre o próximo pacote de ajuda ao país alvo da invasão russa.

O encontro ocorreu em Borgo Egnazia, na Puglia, no sul da Itália, à margem da Cúpula do G7 que acontecerá até o próximo dia 15 de junho. “Discutimos os próximos passos na nossa cooperação em defesa, incluindo a contribuição da Itália para o fortalecimento do sistema de defesa aérea da Ucrânia e a preparação de um novo pacote de ajuda militar”, informou Zelensky no X (antigo Twitter).

Na publicação, ele destacou que teve “uma reunião produtiva com Giorgia Meloni” e agradeceu “a Itália pelo seu apoio militar, financeiro e humanitário à Ucrânia”.

O presidente ucraniano também celebrou a pressão de Meloni sobre o Sul Global para participar da próxima cúpula de paz sobre a Ucrânia, na Suíça, e revelou que os líderes discutiram projetos conjuntos destinados a ajudar na reconstrução de Odessa.

“Falamos sobre a próxima cúpula de paz na Suíça e os resultados esperados. Estou profundamente grato a Giorgia pelos seus esforços para encorajar os países do Sul a participarem”, acrescentou ele, apreciando “muito a decisão da Itália de organizar a próxima conferência de reconstrução em Roma, em 2025”.

Hoje, Meloni anunciou que o G7 chegou a um acordo para usar os lucros de ativos russos congelados no âmbito das sanções ocidentais pela guerra na Ucrânia, que prevê um apoio financeiro adicional ao país de cerca de US$ 50 bilhões. (ANSA).