Meloni e Zelensky discutem futuras negociações sobre guerra

ROMA, 14 FEV (ANSA) – O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, telefonou nesta sexta-feira (14) para a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e afirmou que a Europa deve fazer parte das futuras negociações de paz para encerrar a guerra contra a Rússia. Em publicação em seu perfil no X, o líder ucraniano disse que contou para Meloni sobre seus contatos recentes com a administração dos Estados Unidos, incluindo sua ligação com o presidente Donald Trump e seu encontro com o vice-presidente J.D. Vance.

Zelensky destacou que enfatizou “que antes de qualquer negociação, a Europa, os Estados Unidos e a Ucrânia devem coordenar uma estratégia unificada de defesa e segurança com um plano de ação claro”.

“A Europa deve participar plenamente das negociações de paz e dos esforços para evitar futuras guerras”, acrescentou.

Durante a ligação, o presidente ucraniano agradeceu a Itália por seu total apoio” ao país, que é alvo de uma invasão pelo governo de Vladimir Putin desde fevereiro de 2022, e discutiu com Meloni a “coordenação com parceiros sobre garantias de segurança efetivas para a Ucrânia e possíveis estruturas para garantir a segurança a longo prazo”.

Além disso, enfatizou que “a garantia mais forte e conveniente é a filiação à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan)”.

“Até que a Ucrânia receba um convite, é crucial que nossos parceiros apoiem o desenvolvimento de nosso exército forte e moderno, sistemas de defesa aérea, capacidades de longo alcance e uma frota capaz”, concluiu.

Por sua vez, o Palazzo Chigi, sede do governo em Roma, anunciou que os dois líderes discutiram os últimos acontecimentos em andamento para pôr fim ao conflito, com o objetivo de alcançar uma paz justa e duradoura.

Segundo a nota, Meloni “reafirmou o apoio da Itália à Ucrânia e ao povo ucraniano também tendo em vista futuras negociações e ambos concordaram sobre a importância de manter uma coordenação estreita com os parceiros europeus e os Estados Unidos”. (ANSA).