Meloni e Trump conversam após funeral de Papa Francisco

ROMA, 26 ABR (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tiveram uma breve conversa à margem do funeral do papa Francisco, ocorrido na manhã deste sábado (26), na Praça São Pedro, no Vaticano.

Imagens divulgadas pelo Palácio Chigi mostram a premiê italiana e o chefe de Estado americano, acompanhado da primeira-dama dos EUA, Melania Trump, logo após terem deixado o interior da basílica onde aconteceu a cerimônia fúnebre. A conversa ocorreu enquanto as delegações estrangeiras deixavam o espaço.

Até o momento, o governo italiano não informou o conteúdo do breve encontro entre os líderes, que ocorre pouco mais de uma semana após Trump ter recebido Meloni na Casa Branca, em Washington, quando discutiram, dentre outros assuntos, o tarifaço imposto pelos EUA a produtos da União Europeia. (ANSA).