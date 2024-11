Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/11/2024 - 20:01 Para compartilhar:

RIO DE JANEIRO, 18 NOV (ANSA) – Os premiês da Itália, Giorgia Meloni, e do Canadá, Justin Trudeau, não participaram da “foto de família” da cúpula de líderes do G20, nesta segunda-feira (18).

De acordo com fontes italianas, os dois primeiros-ministros chegaram atrasados porque estavam em um encontro bilateral à margem da reunião no Rio de Janeiro.

A imagem foi realizada do lado de fora do Museu de Arte Moderna (MAM), com o panorama do Pão de Açúcar ao fundo. (ANSA).