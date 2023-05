++ Meloni e McCarthy discutem Ucrânia e relação bilateral ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/05/2023 - 17:01 Compartilhe

ROMA, 4 MAI (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, reuniu-se hoje (4) com o presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Kevin McCarthy, e uma delegação bipartidária do Congresso para discutir as relações bilaterais e a guerra na Ucrânia.

Em comunicado, o Palazzo Chigi revelou que a italiana destacou a importância do papel desempenhado pelos parlamentos, além de discutir a parceria estratégica bilateral e os principais temas internacionais, como a guerra russa na Ucrânia e a estabilidade no Mediterrâneo alargado. Os dois compartilharam ainda “o firme compromisso comum de promover a paz e a estabilidade em todos os teatros de crise”. (ANSA).

