Meloni e Lula discutem novo plano de ação entre Itália e Brasil

RIO DE JANEIRO, 17 NOV (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, foi recebida neste domingo (17) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Rio de Janeiro, para discutir a conclusão de um novo plano de ação para a parceria estratégica entre os dois países para o quinquênio.

Durante o encontro no Forte de Copacabana, a premiê italiana parabenizou o petista pelo trabalho realizado, agradeceu a sinergia e a continuidade asseguradas pelas presidências -do G7 (italiana) e do G20 (brasileira), sancionadas pela partilha das prioridades temáticas abordadas, começando pelo desenvolvimento, transição energética e segurança alimentar.

Segundo nota do Palazzo Chigi, a nível bilateral, foi manifestado o desejo comum de continuar a trabalhar para fortalecer a parceria entre Roma e Brasília, identificando os setores prioritários nos quais concentrarão a atenção, como o econômico-comercial, e aproveitando a presença histórica da grande comunidade italiana no Brasil.

Neste contexto, foram destacadas as importantes oportunidades nos setores de energia e do desenvolvimento de infraestruturas.

Já Lula explicou as prioridades da presidência brasileira no G20 e convidou Meloni para, após sua participação no G20, fazer uma nova visita em um futuro próximo ao Brasil, promovendo um encontro empresarial entre os dois países.

Uma nota divulgada pelo governo brasileiro destaca que “Meloni lembrou que são 800 mil cidadãos italianos e 30 milhões de descendentes de italianos no Brasil, e, com isso, essa sua primeira viagem à América Latina não esgota a necessidade de uma nova visita” à nação.

Além disso, a premiê lembrou que “as empresas italianas têm planos de investir no Brasil 40 bilhões de euros, e falou sobre atualização dos acordos de parceria e cooperação econômica” entre as partes.

Por fim, Meloni e Lula conversaram sobre “a Enel, que é uma empresa de capital mista com participação do estado italiano, e a necessidade de avanços na melhoria do serviço prestado pela empresa, em especial em São Paulo.

A reunião bilateral é realizada um dia antes do início da Cúpula do G20, que acontecerá até o próximo dia 19 de novembro e onde a premiê italiana abordará a segurança alimentar, o combate à pobreza, a transição energética e o desenvolvimento sustentável.

“A Itália é um dos principais parceiros comerciais do Brasil na Europa, e o encontro reforça os laços históricos e culturais entre as duas nações”, diz uma publicação divulgada no perfil do governo brasileiro, acompanhada de um vídeo no qual Meloni e Lula aparecem se cumprimentando.

África do Sul – Antes de ver Meloni, Lula recebeu também o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, que irá assumir a presidência do grupo após o Brasil, e pediu que o país mantenha o trabalho do G20 Social, iniciativa inaugurada pelo governo do petista.

Lula e Ramaphosa também falaram sobre a retomada das reuniões do IBAS, grupo que reúne Brasil, Índia e África do Sul, três democracias de diferentes continentes do Sul Global. E sobre a presidência brasileira do BRICS, que deve se reunir ano que vem.

“O presidente sul-africano garantiu que deve dar continuidade ao trabalho do Brasil no G20. E o Brasil se colocou à disposição da África do Sul para transferir toda a experiência brasileira na presidência do G20”, diz a nota oficial.

Os dois líderes também abordaram o financiamento da preservação ambiental discutido nos fóruns ambientais e a proposta de taxação de 2% dos 3 mil indivíduos mais ricos do planeta, que detém um patrimônio de US$ 15 trilhões. (ANSA).