Meloni e Erdogan têm encontro bilateral em cúpula da Otan

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/07/2023 - 14:01 Compartilhe

VILNIUS, 11 JUL (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, teve um encontro bilateral com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, nesta terça-feira (11), em Vilnius, na Lituânia, durante a reunião de cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Na conversa, que durou 50 minutos, a premiê manifestou o interesse de colaborar em diversas frentes e falou sobre estratégias para coibir a imigração clandestina no Mar Mediterrâneo.

Erdogan, segundo fontes do governo da Itália, concordou com as colocações da líder italiana e convidou Meloni para uma visita a Ancara.

Os dois também trataram de temas relacionados a investimentos nos setores de indústria e defesa e confirmaram o objetivo de avançar nas relações comerciais, chegando a um montante de transações de 30 bilhões de euros (R$ 161 bilhões) por ano.

“A Turquia continuará sua forte cooperação com a Itália, da qual é aliada na Otan”, disse Erdogan no Twitter após o encontro. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias