Meloni e Erdogan apoiam transição pacífica e inclusiva na Síria

ROMA, 9 JAN (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, telefonou nesta quinta-feira (9) para o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, para discutir a situação no Oriente Médio, em particular a crise na Síria, um mês após a queda do regime de Bashar al-Assad.

Em comunicado, o Palazzo Chigi, sede do governo italiano em Roma, explicou que os dois líderes reiteraram a sua esperança de que a transição em andamento seja “pacífica e inclusiva”.

Além disso, Meloni e Erdogan defendem que a mudança no poder “garanta plenamente a integração de todos os componentes da sociedade síria e que contribua para a estabilidade e segurança regional”.

Na conversa telefônica, os dois líderes também “focaram nas relações bilaterais e, em particular, nas oportunidades de fortalecimento da cooperação econômica, judicial e industrial”.

A premiê italiana e o presidente turco também discutiram sobre a “cúpula intergovernamental que está prevista para os próximos meses”.

A ligação ocorre às vésperas da visita do vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, a Damasco, marcada para a próxima sexta-feira (10), para se reunir com o novo governo da Síria, encabeçado pelo grupo jihadista Hayat Tahrir al-Sham (HTS), antiga dissidência da Al Qaeda. (ANSA).