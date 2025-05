Meloni é criticada após premiê da Albânia recebê-la ajoelhado

ROMA, 17 MAI (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, tornou-se alvo de críticas após ter sido recebida de joelhos pelo premiê da Albânia, Edi Rama, durante visita ao país na última sexta-feira (16).

A líder do partido Irmãos da Itália (FdI) visitou o território albanês para participar da cúpula da Comunidade Política Europeia, cujo objetivo é aumentar a pressão sobre a Rússia para garantir um acordo de cessar-fogo no conflito na Ucrânia.

Ao vê-la sair do carro, Rama ? que a esperava na chuva no tapete vermelho da Praça Skanderbeg ? ajoelhou-se em sinal de extrema bravura. “Só faça isso quando formos você e eu”, brincou Meloni enquanto Rama se levantava para cumprimentá-la.

De acordo com a imprensa local, a premiê italiana chegou a falar em tom de brincadeira que o seu homólogo albanês “só queria ficar tão alto como eu”. Relatos apontam que ele tem mais de 2 metros de altura, enquanto Meloni mede pouco mais de 1,60m.

O primeiro-ministro albanês, sempre muito cuidadoso com sua aparência, vestia um par de tênis brancos com o logotipo da Comunidade Política Europeia, uma estrela amarela e azul.

Meloni, após falar brevemente com a imprensa, foi para a cúpula, realizada no prédio da Ópera Nacional, localizado na praça dedicada ao herói albanês do final da Idade Média.

Apesar do gesto de Rama ter sido levado em tom de brincadeira por Meloni, a oposição italiana fez duras críticas sobre a situação.

O ex-premiê da Itália Giuseppe Conte, líder do Movimento 5 Estrelas (M5S), destacou que, “graças a Meloni, hoje a Itália cometeu um dos piores erros do cenário internacional”.

“Uma cúpula entre líderes europeus e Trump sobre a Ucrânia foi realizada em Tirana, enquanto Meloni permaneceu isolada, trocando cortesias com Edi Rama”, afirmou ele.

Por sua vez, Angelo Bonelli, deputado da coligação Aliança Verdes e Esquerda (AVS), enfatizou que “Edi Rama se ajoelhou diante de Giorgia Meloni porque viu o Papai Noel”.

Segundo o parlamentar, “a primeira-ministra lhe deu quase um bilhão de euros de dinheiro público para construir um centro de detenção de migrantes na Albânia, que abrigará algumas dezenas de pessoas”.

O deputado da AVS explicou que, “para efeito de comparação, nos últimos seis anos, os 10 centros de permanência e repatriação (CPR) presentes na Itália custaram um total de 92 milhões de euros. Na Albânia, gastaremos quase 1 bilhão em um único centro, enquanto 10 estruturas na Itália custam menos de um décimo”.

“Fica claro, então, o motivo da reverência de Rama: quando ele voltará a ter uma fortuna semelhante? Uma chefe de governo estrangeiro que lhe dá uma chuva de dinheiro público italiano, tudo para construir uma narrativa de propaganda útil apenas à direita no poder”, concluiu. (ANSA).