Meloni é alvo de protestos em visita ao norte da Itália

TURIM, 3 OUT (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, foi alvo de um protesto marcado por confrontos entre manifestantes e policiais durante sua visita a Turim, no norte do país, nesta terça-feira (3).

A mobilização ocorre no momento em que a premiê italiana participa do evento “Festival das regiões”, que é realizado no município. “Meloni, você não é bem-vinda em Turim”, é uma das frases escritas nas faixas carregadas por alguns dos manifestantes.

O estopim dos confrontos foi quando um grupo de ativistas, cerca de 300, rompeu uma barreira policial na Piazza Castello, perto da sede da prefeitura local. Os agentes atacaram as pessoas com golpes de cassetete, enquanto os manifestantes lançaram ovos contra os policiais.

Segundo relatos, alguns cidadãos ficaram feridos. Entre os participantes do protesto estão dezenas de ativistas do centro social Askatasuna, organizado pelos coletivos estudantis contra as rendas elevadas, entre outras instituições.

Paralelamente, Meloni fez um discurso no evento que tem como objetivo desenvolver propostas úteis para fortalecer o papel das regiões e províncias autônomas.

Segundo ela, “a Itália é um mosaico de territórios com um potencial extraordinário, cada território pode contar com energias e recursos extremamente importantes que merecem ser conhecidos, valorizados e ligados em rede”.

“Este patrimônio é o núcleo da nossa força e é fundamental para reforça o senso de pertencimento à nação. Mesmo nas muitas divisões que esta nação sempre gosta de destacar, todos nos lembramos que todos ganhamos e perdemos juntos”, enfatizou.

A premiê italiana explicou ainda que sentiu “o peso da responsabilidade”, porque “somos herdeiros de uma história extraordinária” e “fazer jus a ela é muito difícil, não permite leviandade ou superficialidade”.

Na sequência, ela voltou a falar sobre o plano Mattei para a África, classificando-o como “um projeto estratégico italiano no qual pretendemos envolver sobretudo a Europa, que vamos desenvolver e que levaremos ao Parlamento”.

Por fim, Meloni defendeu que é preciso aproveitar as oportunidades das crises que a Itália enfrenta, principalmente trabalhando para “devolver ao Mediterrâneo a sua centralidade”.

Esta é a primeira vez que Meloni visita Turim como primeira-ministra. Durante a campanha eleitoral de 2022, ela chegou a passar pela região em apoio ao candidato a prefeito de centro-direita, posteriormente derrotado nas eleições administrativas de 12 de junho. (ANSA).

