Meloni diz que saída de ministro não enfraquecerá governo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/09/2024 - 10:01 Para compartilhar:

ROMA, 7 SET (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, afirmou neste sábado (7) que seu governo não ficará enfraquecido em razão da renúncia de Gennaro Sangiuliano ao cargo de ministro da Cultura.

O político deixou a liderança da pasta após as polêmicas sobre o papel de sua ex-amante Maria Rosaria Boccia dentro do governo italiano. O jornalista Alessandro Giuli, presidente da Fundação Maxxi, que administra o Museu Nacional de Artes do Século 21, em Roma, foi empossado como sucessor de Sangiuliano.

“Caso alguém pense que situações como a de Sangiuliano podem enfraquecer o governo, está enganado. Um ministro renunciou, desejo o melhor ao novo por seu trabalho”, declarou Meloni durante um evento em Cernobbio.

A premiê agradeceu a Sangiuliano por “aumentar significativamente os visitantes e as receitas para as muitas atrações culturais que a Itália tem”, bem como por lançar “grandes projetos que estavam paralisados há décadas”.

Meloni também falou sobre a influenciadora e empresária que foi o pivô da queda do ex-ministro, cujas postagens nas redes sociais dizendo que havia se tornado uma conselheira de Sangiuliano chacoalharam o governo.

“Minha ideia de como uma mulher deve ganhar um lugar na sociedade é diametralmente oposta à dessa pessoa”, comentou.

(ANSA).