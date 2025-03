Meloni diz que Itália está com UE e defende união no Ocidente

ROMA, 29 MAR (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, garantiu neste sábado (29) que está ao lado da União Europeia e defendeu a união entre os países do Ocidente.

Os comentários da chefe de governo foram feitos em um evento, pouco tempo depois de dizer em uma entrevista ao jornal Financial Times que era “infantil” sugerir que a Itália tinha que escolher entre estar ao lado da UE ou dos Estados Unidos. Na visão de Meloni, sua fala foi mal interpretada.

“Estou surpresa com a interpretação da minha entrevista: é escandalosa. [Eles dizem] ‘Meloni declara que está com Trump e contra a Europa’, mas não foi isso que eu disse. Eu afirmei que estou sempre com a Itália, que a Itália está na Europa e seu papel também deve ser o de defender a unidade do Ocidente. Acho que é minha responsabilidade fazer o que puder para defender essa unidade ou reconstruí-la, se necessário”, declarou a premiê.

A entrevista de Meloni foi bastante criticada pelos políticos da oposição, principalmente por Elly Schlein, líder do Partido Democrata (PD), que acusou a primeira-ministra de ser um cavalo de Troia para o governo de Donald Trump no continente europeu.

Após esclarecer a polêmica criada por suas falas, Meloni pediu calma enquanto a UE planeja sua resposta às tarifas do governo americano.

“É claro que há questões sobre as quais estamos divididos, porém, precisamente por essa razão, acho que não podemos agir por impulso, mas com equilíbrio”, afirmou. (ANSA).